Затяжная магнитная буря увеличила свою силу до 8 баллов: прогноз на конец недели

Послабление не прогнозируется

Магнитная буря, которая держится на Земле уже более 7 дней, усилится в конце текущей рабочей недели. Это произойдет в результате выброса корональной массы (СМЕ).

Сильные (класса G4) геомагнитные бури возможны 10 и 11 октября, когда ожидается, что мощный CME поразит магнитное поле нашей планеты. Об этом информируют ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather.

Согласно моделям NOAA и обсерватории солнечной динамики NASA, CME ударит нашу планету вечером 10 октября. Удар может спровоцировать до 12 часов сильного шторма с полярными сияниями, видимыми невооруженным глазом во многих штатах США и европейских странах.

Магнитные бури на Земле в течение 10-13 октября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, сейчас, 10 октября, на Земле бушует сильная магнитная буря в 8 баллов, которая продержится и 11 октября. Уже в субботу, 12 октября, ее сила снизится до 5 баллов.

В последний день этой недели, 13 октября, не ожидается каких-либо возмущений.

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