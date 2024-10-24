Первое колесо могло появиться в Карпатах: у него было специфическое предназначение

Эволюция колеса происходила постепенно и в несколько этапов

Сложно представить, какой была бы жизнь человека, если бы он не изобрел колесо. Это устройство произвело настоящую революцию около 6000 лет назад и вполне вероятно, что самыми первыми его преимущества осознали копатели меди в Карпатах.

Есть все основания полагать, что именно местные племена были вынуждены катить тележки, когда им понадобилось спускаться во все более глубокие шахты. Новое исследование обнародовано в журнале Royal Society Open Science.

В настоящее время существует три главные теории появления колеса — в Месопотамии, на северном побережье Турции и в Карпатах. Европейская теория происхождения изобретения была предложена в 2016 году, а новое исследование может добавить аргументов в ее пользу.

В своей работе ученые использовали методы структурного анализа и попытались объяснить, как колесо появилось в первую очередь. Они разделили этот путь на несколько этапов:

использование свободных валиков, которые снижали трение при перемещении тяжелого ящика, но требовали их постоянного перекладывания;

использование пазов в валике, что увеличивало трение, но лишало надобности постоянно их перекладывать;

появление оси с колесами;

отделение оси от колес, где-то 500 лет после появления самого колеса.

Ученые выяснили, что оптимальной конструкцией был бы третий вариант, когда колесо и ось неотделимы друг от друга. Однако из-за ряда проблем у древних людей, например с поворотами, они в конечном итоге пришли к необходимости создания колеса, которое вращается отдельно от оси.

Тем самым, авторы работы говорят, что изобретение колеса не было результатом озарения одного человека, а развивалось в ходе длительного развития технологий того времени.

Они также поддерживают теорию о том, что колесо появилось именно в неолитических обществах Карпатских гор, где шахтерам приходилось спускаться за медью все глубже и глубже. Исследователи отмечают, что особые условия медных шахт, вроде узких дорожек и замкнутого пространства, потребовали от людей искать способы избавиться от необходимости перекладывать валики. Именно эта особенность в конечном итоге могла стать ключевой в появлении устройства, без которого невозможно представить современный мир.

Впрочем, ученые не настаивают на этой идее и допускают, что колесо могло появиться параллельно в разных местах нашей планеты.

К сожалению, ученые в своей работе не акцентируют внимание на том, где именно в Карпатах могло появиться первое колесо. Однако они упоминают, что его могли изобрести представители Баденской культуры на раннем этапе существования (культура Болераз). В то время она была распространена в Карпатах и на среднедунайской равнине. В общем артефакты, связанные с баденской культурой находят на территориях современных Венгрии, Словакии, Чехии и Австрии, а также в отдельных регионах Румынии и Украины.

Любопытно, что находки глиняных моделек четырехколесных тележек являются характерной чертой этой культуры. По всей видимости, они гордились своими изобретениями и придавали им особый смысл.

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