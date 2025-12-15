Ни в коем случае не ссорьтесь: что категорически запрещено делать 15 декабря

Верующие в этот день молятся и просят стойкости в вере

В этот понедельник, 15 декабря, православные христиане и греко-католики за новоюлианским церковным календарем, чтят память святого священномученика Елевтерия, епископа Иллирийского. До Нового года осталось 16 дней.

Святой Елевтер жил во II веке. Он происходил из Рима, воспитывался в благочестии и с юных лет был наставлен в христианской вере. За ревностное служение Церкви он был поставлен епископом в области Иллирик.

Во времена жестоких гонений на христиан, происходивших при римских императорах, Елевтерий открыто проповедовал Христа, обращал язычников и укреплял веру преследуемых. За это его неоднократно арестовывали, пытали и требовали отречения от веры. По церковным преданиям, даже в тюрьме он продолжал проповедовать, а многие принимали крещения, пораженные его стойкостью.

Традиции и приметы 15 декабря

В Украине этот день издавна носил спокойный, сосредоточенный характер. Среди распространенных традиций – молитва ко святому Елевтерию за укрепление веры, душевное спокойствие и защиту семьи.

день морозный и ясный – зима будет сухой и продолжительной;

падает хлопья снега — скоро потеплеет;

сильный ветер в этот день — к концу зимы погода будет нестабильной;

домашний скот ведет себя беспокойно – ждите метель.

Что нельзя делать 15 декабря

ссориться и злословить — конфликты в этот день могут иметь негативные последствия в будущем;

злоупотреблять алкоголем – на днях вас встретит беда;

заниматься тяжелым физическим трудом без надобности — день лучше посвятить духовным делам;

отказывать в помощи – это считается грехом.

