Магнитная буря отпускает Землю, но солнечное пятно может вспыхнуть в любой момент

Чего ожидать от геопогоды в ближайшие дни

Средняя магнитная буря в 4 балла на Земле идет на спад, однако не надолго. Уже в понедельник, 18 октября, она снова начнется, но в течение недели будут значительные скачки.

Об этом сообщает Spaceweather. На солнечном диске есть мощное солнечное пятно, AR3886, однако оно пытается вспыхнуть больше недели.

К тому же на Солнце есть огромная нить магнетизма, охватывающая его южное полушарие. Однако на 17-18 октября ученые прогнозируют умеренную и малую магнитные бури.

Как говорится на портале Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в воскресенье, 17 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), отвечающая слабым магнитным бурям. А в понедельник, 18 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень) – средняя магнитная буря.

Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Напомним, что уже на следующей неделе Украину засыплет снегом. Больше всего не повезет западным, северным и центральным регионам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на выходных синоптики прогнозируют потепление без осадков.