Олимпийская чемпионка пришла на школьный забег мамочек: видео стало хитом в сети

У соперниц не было ни единого шанса

Трехкратная олимпийская чемпионка в беге на короткие дистанции приняла участие в школьном мероприятии сына Зиона. Ямайской бегунье, как и и другим мамочкам пришлось немного побегать.

Разумеется 38-летняя Шелли-Энни победила. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Фрейзер-Прайс захватила лидерство на дистанции с первых метров и победила с огромным преимуществом. Видео забега стало хитом в сети, ведь нечасто можно увидеть соревнования олимпийских чемпионов с обычными людьми. Кроме того, одно из видео снимал дрон. Оператор трансляции оказался в затруднительном положении ведь не знал, что делать: снимать только чемпионку, или других участников.

К слову, Зион также выиграл свой забег:

Справка: Шелли-Энн Фрейзер-Прайс — 8-кратная медалистка Олимпийских игр, 11-кратная чемпионка мира (всего 17 медалей), знаменосец сборной Ямайки на церемониях открытия Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Напомним, украинский легкоатлет, прыгун в высоту Вадим Кравчук извинился перед женщинами за свои неоднозначные слова. Накануне спортсмен угодил в скандал, "отправив" женщин в окопы.