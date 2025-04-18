Украинцы могут купить священную собаку китайских императоров (фото)

Порода насчитывает тысячелетнюю историю и была привезена в Европу после грабежа дворца в Китае

Одна из древнейших пород собак в мире – пекинес. Ее вывели в Китае более 2000 лет назад. Пекинесы жили во дворцах китайских императоров, а простые люди иметь такую собаку не могли.

Среди особенностей пекинеса — особая внешность, чем-то похожая на львов, через которую их считали духами-хранителями. С тех пор пекинесы сильно изменились. Сейчас есть новотипные собаки, которых продают по 4000 за щенка. Они кремового или белого цвета. Автор объявления описывает пекинесов так: "Крошечный вдавленный носик с красивой складочкой, большие выразительные глазки, плоская мордочка, пухлые коротенькие лапки".

Новотипный пекинес

В Украине можно найти пекинесов от 1000 до более 25 000 грн за щенка. Все зависит от родословной, цвета, наличия документов.В общем в Украине можно найти пекинесов от 1000 до более 25 000 грн за щенка. Все зависит от родословной, цвета, наличия документов.

Щенок пекинеса

Пекинес – это порода небольших собак-компаньонов. Они вырастают:

самцы 15-23 см

самки 15-23 см.

Весят собаки 3-5 кг. Живут пекинесы 12-15 лет.

Щенки пекинеса

Пекинесы обычно не любят активных прогулок, поэтому они могут стать хорошими компаньонами для пожилых людей. Однако стоит помнить — их шерсть нуждается в уходе, расчесывании и при необходимости груминга.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине появилась порода собак "орхидея инков". Это голая перуанская собака, которая считается гипоаллергенной.