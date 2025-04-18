Один год сбережений - и айфон у вас в руках. Какую сумму долларов нужно откладывать ежемесячно

Купить айфон можно уже через 12 месяцев, если откладывать в течение года по чуть более 1900 гривен

Собирать доллары можно как на финансовую подушку, так и на значительную какую-то покупку, например iPhone. Если откладывать валюту в определенной сумме, то уже через год украинец может стать владельцем этого смартфона.

Сейчас самые популярные айфоны могут стоить от 22 999 до 62 799 гривен, согласно предложениям в "Rozetka". Цена зависит от многих факторов, начиная с года выпуска.

Из этого списка мы возьмем самый дешевый вариант – Apple iPhone 13 со встроенной памятью в 128GB. Его цена – 22 999, почти 23 тысячи гривен. Если перевести эту сумму в доллары, то, согласно актуальному курсу продажи наличной валюты 18 апреля 2025 года в "Минфин" в 41,15 гривны, это равно 559 долларам.

Если разделить эту сумму на один год, то в месяц нужно откладывать почти 46,6 доллара, то есть 1912,25 гривны, если по курсу покупки в 41,05 гривны.

Есть еще более экономный вариант – распределить отложения на полтора года. В таком случае сумма ежемесячных сбережений составит 31,06 долларов, то есть 1275,013 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как долго нужно не пить кофе, чтобы купить "Ланос".