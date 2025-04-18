На дворе только апрель, а в Киеве уже +24 градуса. Прогноз погоды перед Пасхой
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В Киеве держится солнечная погода и температура, как летом
После пасмурной и мокрой погоды, в Киеве наконец-то будет царить солнце. Температура в течение этих дней в обед не опустится ниже +24 градусов.
Однако синоптики предупреждают о ветрах, которые, преимущественно, будут бушевать в пятницу. Такой прогноз дали в Meteofor.
Пятница, 18 апреля, принесет киевлянам солнечную и теплую погоду. Дневная температура повысится до +24 градусов, а ночью зафиксировалась около +12 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в течение утра-вечера – свежие 9-10 м/с.
Следующий день, 19 апреля, также предполагается теплым и почти безоблачным. Воздух в дневное время прогреется до +24 градусов, а в ночное — остынет до +12 градусов. Самые сильные порывы ветра прогнозируются днем – свежие 9 м/с.
Погода в воскресенье, 20 апреля, ничем не будет отличаться от других дней. Температура в обед будет держаться около +24 градусов, а ночью — +11 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 7 м/с.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода на Пасху 2025 в регионах Украины.