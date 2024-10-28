Кошка "делала печенье" и оставила след в истории: археологи показали уникальную находку

Ученые не исключают, что древняя кошка при этом мурлыкала

Любому кошатнику известна привычка домашнего любимца взобраться на что-то мягкое и начать разминать лапки. Эту привычку иногда именуют "делать печенье" из-за схожести движений с замешиванием теста, и теперь у нас появилось наиболее раннее археологическое свидетельство такого поведения.

Об этом археолог из Университета Северной Каролины Шимон Гибсон рассказал изданию LiveScience. Он отметил, что необычную находку нашли на горе Сион на территории Израиля.

Он говорит, что 1200 лет назад в этом месте гончар сделал кувшин и оставил его сушиться на солнце. Однако любопытная котейка пришла погреться на солнце и потопталась по мягкой и податливой поверхности посудины, чем в прямом смысле оставила свой след в истории.

При этом археологи отмечают, что следы относительно глубокие и на них видны выпущенные когти. То есть кошка не просто села на глину, но и пыталась ее вдавить.

Считается, что этот кувшин в последствии использовался по назначению — в нем хранили воду, вино или оливковое масло. На горе Сион находили и другие предметы обихода, что говорит о том, что там когда-то находилось поселение.

Фрагмент с отпечатком датируют IX веком нашей эры, что совпадает со временем, когда эта территория находилась под правлением мусульманской династии Аббасидов (750 — 1258 годы). В те времена у кошек был особый статус в исламе, а ранние источники говорят, что их очень любил даже пророк Мухаммед.

Отметины на керамике в археологических находках встречаются часто, но следы того, как кошки "делают печенье", находят впервые. Теперь это наиболее древнее задокументированное свидетельство такого поведения домашних питомцев. Фрагмент будет передан в местные музеи, которые решат, что делать с ним дальше.

Считается, что люди начали совместно жить с котами 9,5 тысячи лет, когда население Ближнего Востока перешли к земледелию и начали выращивать зерно. Запасы еды привлекли множество грызунов, а те привлекли пушистых охотников. Вероятно они и тогда "делали печенье", однако пока у нас нет тому подтверждений.

Такое поведение скорее всего связано с инстинктом котят, которые "месят" живот матери, чтобы получить молоко. Кроме того, таким образом они могут оставлять свой запах на поверхностях.

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