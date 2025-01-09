В Украине исчезает уникальный вид лесных котов: как они выглядят и когда в последний раз их видели

Без должной защиты это редкое животное может навсегда исчезнуть из украинской фауны

Лесной кот или Felis silvestris — уникальный представитель фауны Украины. Но, к сожалению, он оказался на грани исчезновения.

Этот вид, отличающийся от домашних кошек большими размерами, оказался настоящим выносливым охотником, способным выживать в суровых условиях, включая сильные морозы. Но исследования показывают, что в Украине осталось всего 400-500 особей лесных котов.

Ареал обитания

Лесной кот обитает в лесах Карпат, Винницкой, Кировоградской и Одесской областей. Однако его численность стремительно уменьшается из-за массовой вырубки лесов, в частности дубрав, а также из-за браконьерства. Основные враги кота лесного – волки и лисы, но он с ловкостью умудряется избежать расправы.

Образ жизни и питания

Лесной кот отличается от домашнего большими размерами: длина его тела может достигать 90 см, а вес – восьми килограммов. Мех имеет серо-коричневый оттенок с черными полосами, а также у этих кошек толстый хвост и черные лапы.

Хищники ведут уединенный образ жизни и охотятся преимущественно в сумерках. Основу их рациона составляют мелкие грызуны, птицы, насекомые и змеи, а в прибрежных районах – рыба. Лесные коты имеют характерные "любимые места": широколиственные и смешанные леса, где они могут найти укрытия в дуплах деревьев или среди кустарников.

Повстречаться со зверем в дикой природе маловероятно. Эти кошачьи крайне осторожны и избегают людей. В прошлом году в природном заповеднике "Медоборы" был зафиксирован редкий кот с помощью фотоловушки. Она также "поймала" краснокнижного кота на территории национального природного парка "Дерманско-Острожский".

Охрана и статус

Лесной кот занесен в Красную книгу Украины и охраняется международными соглашениями, такими как CITES и Бернская конвенция. Его считают практически исчезнувшим в Украине.

Сохранность популяции лесного кота стала важной задачей для экологов и охранников природы. Это не только часть украинской фауны, но и важный элемент экосистемы, требующий внимания и защиты. Если соответствующие меры не будут приняты, этот уникальный хищник может исчезнуть навсегда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Львовщине нашли гнездо редкой краснокнижной птицы. Он поселился на 350-летнем дубе.