Магнитная буря до сих пор держится на Земле, а Солнце готовит новый подарок: прогноз на ближайшие дни

К концу текущей недели землянам следует готовиться к среднему шторму в 4 балла

Астросиноптики прогнозировали уменьшение магнитной бури, однако этот прогноз был ложным. В конце вторника, 21 января, ее мощность выросла, хотя уже 22 января она снова упала до "оранжевого" уровня. Они также предупреждают о выбросе корональной массы (СМЕ), который, вероятно, вызовет новый шторм в эти дни.

Солнечное пятно 3967 вспыхнуло 21 января, вызвав взрыв класса М3, то есть сильный. Он направлен на Землю, как предостерегают учёные с сайта исследования комической погоды Spaceweather.

Согласно моделям NASA, СМЕ прилетит на нашу планету 24 января и может повлечь за собой незначительную геомагнитную бурю класса G1.

Магнитные бури на Земле в течение 22-26 января

Как говорится в прогнозе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 22 января на Земле держится средняя магнитная буря в 4 балла. На следующий день, 23 января, уже не ожидается геомагнитного колебания "красного" уровня.

Однако 24 января ученые прогнозируют возобновление геомагнитного шторма в 4 балла, хотя уже на выходных его сила упадет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину накроет непогода. Синоптики рассказали, где ожидать неожиданных дождей в течение 23 января.