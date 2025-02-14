Солнце "поздравило" Землю магнитной бурей. Будет ли она держаться до конца недели

Ученые предупреждают о неспокойных днях

Всю эту неделю на Земле будет держаться магнитная буря. Местами ее сила достигала 6 баллов, однако сейчас она упала до 5 баллов и, по словам астросиноптиков, на выходных еще больше снизит свою мощность.

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру в пятницу, 14 февраля, держится сильная магнитная буря в 5 баллов. На следующий день ее сила снизится до 4 баллов. "Оранжевый" геомагнитный шторм прогнозируется и 16 февраля.

Следует напомнить, что магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может длиться час или целый день. Во время нее метеозависимые люди могут ощущать ухудшение самочувствия, а если магнитная буря будет сильной, то электронная техника может работать со сбоями.

Ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах Украины ударят сильные морозы. Синоптики из Ventusky прогнозируют, что местами температура на термометрах утром зафиксируется около -20 градусов.