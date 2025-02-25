Второй день Масленицы и чествование памяти святителя Тарасия: что нельзя делать сегодня, 25 февраля

В этот день важно соблюдать некоторые запреты

Сегодня, 25 февраля, православные христиане и греко-католики чтят память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Также в этот вторник отмечается второй день Масленицы по новому лианскому церковному календарю.

В Византийской империи шла борьба между иконоборцами, запрещавшими почитание святых образов, и соблюдающими православное учение. После смерти патриарха Павла императрица Ирина и ее сын Константин VI предложили Тарасию возглавить Константинопольскую кафедру.

Тарасий согласился, но с одним условием: он требовал возобновления иконопочитания. В 787 году по его инициативе был созван Седьмой Вселенский собор, подтвердивший, что поклонение иконам является важной частью православной веры.

Как патриарх, святитель Тарасий заботился о нуждающихся сиротах, основывал приюты и больницы. Он выступал против несправедливости даже со стороны правителей, из-за чего не раз подвергался гневу императора.

Традиции и приметы 25 февраля

В этот день верующие молятся святителю Тарасию, прося у него силы для правильных решений, мудрости в делах и защиты от несправедливости. Люди убирают дом, избавляются от старых вещей и молятся за мир в семье.

Солнечная погода – до теплого марта и ранней весны.

Если идет снег, холодная погода задержится еще на несколько недель.

Сильный ветер – к переменам в жизни и непредвиденным событиям.

Если птицы уже поют, весна будет быстрой и теплой.

Что нельзя делать 25 февраля

нельзя злословить и ссориться – этот день считается особенным для установления мира и прощения оскорблений;

не следует отказывать в помощи – иначе от вас может отвернуться удача;

нельзя пренебрегать молитвой – этот день благоприятен для духовного очищения;

не стоит заниматься тяжелым физическим трудом – рекомендуется избегать тяжелых работ и суеты, чтобы день прошел в гармонии и покое;

на второй день Масленице запрещено отказываться от веселья, ведь этот день был временем знакомств и сватовств.

Именины 25 февраля

В этот день именины отмечают Антон, Тарас, Евгений, Александр, Теодор и Федор.

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