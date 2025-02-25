Второй день Масленицы и чествование памяти святителя Тарасия: что нельзя делать сегодня, 25 февраля
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В этот день важно соблюдать некоторые запреты
Сегодня, 25 февраля, православные христиане и греко-католики чтят память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Также в этот вторник отмечается второй день Масленицы по новому лианскому церковному календарю.
В Византийской империи шла борьба между иконоборцами, запрещавшими почитание святых образов, и соблюдающими православное учение. После смерти патриарха Павла императрица Ирина и ее сын Константин VI предложили Тарасию возглавить Константинопольскую кафедру.
Тарасий согласился, но с одним условием: он требовал возобновления иконопочитания. В 787 году по его инициативе был созван Седьмой Вселенский собор, подтвердивший, что поклонение иконам является важной частью православной веры.
Как патриарх, святитель Тарасий заботился о нуждающихся сиротах, основывал приюты и больницы. Он выступал против несправедливости даже со стороны правителей, из-за чего не раз подвергался гневу императора.
Традиции и приметы 25 февраля
В этот день верующие молятся святителю Тарасию, прося у него силы для правильных решений, мудрости в делах и защиты от несправедливости. Люди убирают дом, избавляются от старых вещей и молятся за мир в семье.
- Солнечная погода – до теплого марта и ранней весны.
- Если идет снег, холодная погода задержится еще на несколько недель.
- Сильный ветер – к переменам в жизни и непредвиденным событиям.
- Если птицы уже поют, весна будет быстрой и теплой.
Что нельзя делать 25 февраля
- нельзя злословить и ссориться – этот день считается особенным для установления мира и прощения оскорблений;
- не следует отказывать в помощи – иначе от вас может отвернуться удача;
- нельзя пренебрегать молитвой – этот день благоприятен для духовного очищения;
- не стоит заниматься тяжелым физическим трудом – рекомендуется избегать тяжелых работ и суеты, чтобы день прошел в гармонии и покое;
- на второй день Масленице запрещено отказываться от веселья, ведь этот день был временем знакомств и сватовств.
Именины 25 февраля
В этот день именины отмечают Антон, Тарас, Евгений, Александр, Теодор и Федор.
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