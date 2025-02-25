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Второй день Масленицы и чествование памяти святителя Тарасия: что нельзя делать сегодня, 25 февраля

Автор
Наталья Дума
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Какой сегодня праздник 25 февраля 2025 года – День памяти святителя Тарасия
Какой сегодня праздник 25 февраля 2025 года – День памяти святителя Тарасия. Фото Freepik

В этот день важно соблюдать некоторые запреты

Сегодня, 25 февраля, православные христиане и греко-католики чтят память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Также в этот вторник отмечается второй день Масленицы по новому лианскому церковному календарю.

В Византийской империи шла борьба между иконоборцами, запрещавшими почитание святых образов, и соблюдающими православное учение. После смерти патриарха Павла императрица Ирина и ее сын Константин VI предложили Тарасию возглавить Константинопольскую кафедру.

Тарасий согласился, но с одним условием: он требовал возобновления иконопочитания. В 787 году по его инициативе был созван Седьмой Вселенский собор, подтвердивший, что поклонение иконам является важной частью православной веры.

Как патриарх, святитель Тарасий заботился о нуждающихся сиротах, основывал приюты и больницы. Он выступал против несправедливости даже со стороны правителей, из-за чего не раз подвергался гневу императора.

Традиции и приметы 25 февраля

В этот день верующие молятся святителю Тарасию, прося у него силы для правильных решений, мудрости в делах и защиты от несправедливости. Люди убирают дом, избавляются от старых вещей и молятся за мир в семье.

  • Солнечная погода – до теплого марта и ранней весны.
  • Если идет снег, холодная погода задержится еще на несколько недель.
  • Сильный ветер – к переменам в жизни и непредвиденным событиям.
  • Если птицы уже поют, весна будет быстрой и теплой.

Что нельзя делать 25 февраля

  • нельзя злословить и ссориться – этот день считается особенным для установления мира и прощения оскорблений;
  • не следует отказывать в помощи – иначе от вас может отвернуться удача;
  • нельзя пренебрегать молитвой – этот день благоприятен для духовного очищения;
  • не стоит заниматься тяжелым физическим трудом – рекомендуется избегать тяжелых работ и суеты, чтобы день прошел в гармонии и покое;
  • на второй день Масленице запрещено отказываться от веселья, ведь этот день был временем знакомств и сватовств.

Именины 25 февраля

В этот день именины отмечают Антон, Тарас, Евгений, Александр, Теодор и Федор.

Ранее "Телеграф" делился календарем праздников на весь 2025 год. В следующие двенадцать месяцев в Украине запланировано 11 официальных праздничных дней.

Теги:
#Запреты #Масленица #Церковный праздник #народные приметы