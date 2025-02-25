До +8 и мокрый снег: погода приготовила сюрпризы в конце февраля (карта)

До весны остались считанные дни

В Украину после морозов и снегопадов возвращается тепло. В последний день февраля местами воздух прогреется до 8 градусов с отметкой "плюс".

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. Ночь на 28 февраля будет преимущественно морозной, особенно в восточной и северной части Украины, где столбики термометров покажут от 6 до 13 градусов мороза, на остальной территории +3 -5 градусов.

Днем в пятницу в Закарпатье и Одесчине прогнозируется +6 +8 градусов. На остальной территории страны ожидается от -4 до +6 градусов, холоднее всего будет в Луганской области.

В Волынской, Ровенской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях будет мокрый снег. На Закарпатье, Ивано-Франковщине и Черновицкой области пройдут дожди. На остальной территории Украины без осадков, облачно с прояснениями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, ждать ли весны с 1 марта. Уже 3 числа в некоторых областях можно будет увидеть на столбиках термометра до +18 градусов. Что касается ночных заморозков, то ожидается, что они тоже завершатся вместе с календарной зимой, и уже с первого дня весны ночью можно будет видеть небольшие плюсы.