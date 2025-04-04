Зеленский раскрыл главный вопрос, который волнует Россию сейчас

Штаты "близки к соответствующим мерам"

Россия пытается достичь вывода ее замороженных активов на 300 млрд. Однако США могут ужесточить санкции, ведь видят, что Кремль не хочет завершать войну.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, один из главных вопросов, который волнует РФ, — замороженные активы.

"Главный вопрос, который сейчас пытается решить сейчас Россия, — выведение ее замороженных активов на 300 млрд", — сказал Зеленский.

По его словам, РФ предлагает некоторым странам свою продукцию, если помогут Кремлю вывести желаемые средства. Однако в настоящее время Европа не собирается этого делать. Россия продолжает поднимать этот вопрос и на Ближнем Востоке, и в США.

Также известно, что представители Кремля заводили разговор с Вашингтоном о соглашении по поводу полезных ископаемых.

"Думаю, в ближайшее время США усилят санкционное давление на русских за то, что они не хотят завершать войну", — сказал Зеленский.

Он добавил, что по его данным, Штаты "близки к соответствующим мерам", которые могут повлиять на россиян в вопросе прекращения огня.

В то же время, госсекретарь США Марк Рубио заявлял, что Украина продемонстрировала свою готовность к прекращению войны, а вот Кремль нарушает условия прекращения огня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Белом доме оценили вероятность прекращения огня в Украине.