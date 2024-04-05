"Украина сейчас в одном видео": сеть растрогало видео с аистом, который потерял свой дом

Без хеппи-энда история не осталась

В сети завирусилось видео, как аист потерял свой дом. Его гнездо, находившееся на верхушке столба электроопоры, вспыхнуло, а в результате тушения пожара оно разлетелось вдребезги.

Однако история имела продолжение, которое еще больше растрогало пользователей сети. Люди были очень рады увидеть, как аистам помогли начать восстанавливать свой дом.

Аист после того, как его гнездо было разрушено, прилетал на верхушку столба с веточками, но они падали наземь. Птичка села на электроопору и начала громко кричать. Пользователи сети отметили, что аист так выражал свое отчаяние и боль из-за потери дома.

Однако впоследствии в сети появилось еще одно видео, на котором неравнодушные люди подняли и электросопротивления специальный каркас круглой формы и с углублением, что очень напоминало по форме гнездо птиц. Внутрь положили веточки, чтобы птицы могли туда приземлиться и начать выстраивать новый дом. Что и случилось, ведь на следующем кадре уже видно, как два аиста сидят в новом гнезде.

Реакция пользователей сети

Хеппи-энд этой истории умилял пользователей сети и подарил им надежду.

В комментариях немало людей, писали, что этот аист символизирует многих украинцев, которые сегодня теряют дома и восстанавливают их "веточка за веточкой".

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе собака Тара, работающая вместе со спасателями, легла на завалы и плакала после того, как обнаружила тело ребенка. История растрогала пользователей сети.