Молодой аист покорил сердце Одарки после исчезновения Грицька. Они уже ждут пополнения (фото и видео)

Отец и мать делают это по очереди

Известная в Украине пара аистов Грицько и Одарка распалась, так как самец не вернулся в гнездо в селе Леляки Пырятинской общины на Полтавщине. Одарка ждала его, однако ее смог завоевать молодой настойчивый аист, которого назвали Грициком. В гнездышке пары уже появилось первое яйцо.

Об этом рассказали на Facebook-странице Национального природного парка "Пырятинский", который ведет круглосуточную онлайн-трансляцию из гнезда пары. Первое яйцо Одарка снесла 31 марта.

"В прошлом году Грицько и Одарка встретились 23 марта, а ровно через неделю, а именно 30.03.2024 года в 21:47, в их гнезде появилось первое яйцо. В этом году подсчеты оказались аналогичными: первая встреча Грицика и Одарки в гнезде состоялась 24 марта, а уже через 7 дней после этого Одарка снесла первое яйцо", – говорится в публикации.

В природном парке напомнили, что в прошлом году яйца появлялись в гнезде аистов через день, всего их было пять. Если все будет как в прошлом году, второе яйцо Одарка может снести уже 2 апреля. Однако, отметили специалисты, заранее невозможно предсказать, сколько яиц будет в гнезде аистов.

Они показали фото и видео из гнездышка. Пара бережно относится к своему птенцу, который пока в яйце. Один из родителей высиживает его, а другой караулит рядом.

Дело в том, что у аистов яйца высиживают поочередно самка и самец. Яйцо у этих птиц чисто белое, около 100 г весом. Период высиживания длится 30-32 дня.

Напомним, в эксклюзивном интервью "Телеграфу", доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, по совместительству научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло, уже третий год ведущий видеонаблюдение за парой аистов, объяснил, почему Одарка не дождалась Грицька. Он также рассказал, как новый партнер добился ее благосклонности.