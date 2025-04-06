Землю скоро накроет мощная магнитная буря: когда не будет вспышек (календарь)

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы

Магнитные бури сильно ударили в начале апреля. Но к середине месяца вспышки на солнце все еще будут кошмарить "украинцев"

"Телеграф" расскажет о прогнозе магнитных бурь. Он базируется на данных, предоставляемых Meteoagent.

Магнитные бури 7 апреля

В понедельник, 7 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), соответствующая средним магнитным бурям. Именно в этот день чувствительным к геомагнитным возмущениям, рекомендуется принять меры, когда ожидается продолжение сильной магнитной активности.

Магнитные бури 8 апреля

Во вторник, 8 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень). В этот день нужно быть осторожным.

Магнитные бури 9 апреля

В среду, 9 апреля, прогнозируют высокую солнечную активность с K-индексом 5 (красный уровень) – сильная геомагнитная активность.

Магнитные бури 10 апреля

В четверг, 10 апреля, также ожидается сильная магнитная буря с K-индексом 5 (красный уровень).

Отметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В апреле 2025 года ожидается несколько магнитных бурь разной силы:

Слабая магнитная буря произойдет 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 числа месяца;

Магнитная буря средней силы накроет Землю 11, 12, 13, 14, 21, 25 числа;

Самая сильная магнитная буря ожидается 22, 24 апреля.

Магнитные бури – что это такое

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К индекс 5, классифицируются как бури красного уровня. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытать сбои в работе. Во время магнитных бурь, достигающих К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

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