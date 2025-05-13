Ученые разгадали загадку потерянной воды Марса: она все еще там

Воды на Красной планете в несколько раз больше чем во льдах Антарктиды

Под пустынной поверхностью Марса может скрываться целый "океан" воды, запечатанный в пористую породу. При этом храниться она может там в жидком виде.

Об этом говорится в исследовании, недавно обнародованном в National Science Review. Более подробно суть документа раскрыли его авторы в статье для The Conversation.

Марс далеко не всегда был таким, каким мы его знаем сегодня. В период с примерно с 4,1 по 3 миллиарда лет назад по его поверхности текли реки, который впадали в озера и моря. Однако все начало меняться по мере ослабления магнитного поля: часть воды испарилась, часть замерзла и собралась на полюсах в виде льда, а еще часть просто куда-то исчезла и до этого времени были лишь предположения о том, почему ее не стало.

При этом, согласно расчетам, объемов этой "исчезнувшей" воды должно было бы хватить, чтобы покрыть Марс океаном, глубиной не менее 700 метров. Явно не мало.

Вода на поверхности Марса исчезала на протяжении миллиардов лет

Аппарат InSight, который там находится с 2018 года, в 2021 году зафиксировал последствия ударов двух метеоритов, а еще через год — марсотрясения. Во время подобных событий через всю планету распространяются волны, которые имеют свойство двигаться с разной скоростью сквозь породы разной плотности. Измерение скорости этой волны позволяет понять, через что проходит волна.

Данные InSight после расшифровки показали, что на глубине от 5,4 до 8 километров эти волны двигались с аномально низкой скоростью, что могло свидетельствовать о том, что в этом слое есть пористая порода, насыщенная жидкой водой. При том температурный анализ показывает, что на этой глубине температура сохраняется на уровне выше точки замерзания воды, а давления там недостаточно, чтобы она перешла в сверхкритическую фазу (что-то среднее между жидкостью и газом).

Это первое сейсмическое доказательство наличия жидкой воды на Марсе в относительно неглубоких слоях. Ученые пока не могут сказать, могут ли там жить внеземные микроорганизмы, однако допускают, что вода может в будущем понадобиться земным колонизаторам.

"Будущие марсоходы или буры могут однажды проникнуть в эти резервуары, анализируя их химию на предмет следов жизни. Эти водные зоны также требуют защиты от земных микробов, поскольку они могут содержать исконную марсианскую биологию", — пишут они.

Как сообщалось ранее, марсоход Curiosity нашел на Марсе самые длинные молекулы на основании углерода, которые когда-либо обнаруживали на этой планете. На Земле подобные часто являются частью живых организмов.