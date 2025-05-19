Магнитная буря оставила Землю в покое, но ненадолго. Когда она возобновится

В эти дни на нашей планете будет держаться средний геомагнитный шторм

Землю отпустила неожиданная сильная магнитная буря, которая начала бушевать в конце прошлой недели. Ученые прогнозируют, что с понедельника ожидаются новые штормы, но только средние.

Согласно обновленному прогнозу на сайте Meteoagent, который составляется на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 19 мая держится низкая солнечная активность. Уже 20-21 мая прогнозируется средняя магнитная буря в 3,67 балла силой.

Однако "оранжевый" шторм будет недолгим и 22-23 мая снова предполагается геомагнитная "тишина".

Хотя ранее ученые прогнозировали, что 18 мая прогнозировался сначала средний шторм в 3,55 балла, но позже он вырос до сильного в 6 баллов. Между тем 19 мая ожидалась сильная магнитная буря в 5 баллов, но ее нет.

На сайте пояснили, что график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, потому что данные поступают от активности светила. Поэтому магнитные бури могут уменьшить или увеличить свою силу или вообще не начаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ожидается потепление после продолжительных холодов и дождей.