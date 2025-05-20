В атмосфере Солнца есть большое пятно, которое снова активно. Вызовет ли оно магнитные бури

На графике есть "оранжевые" магнитные бури, но ученые прогнозируют, что в эти дни могут начать бушевать "красные" штормы

На Земле продолжает держаться магнитная буря, хотя и средняя. Однако астросиноптики прогнозируют, что в ближайшие дни может начать бушевать "красный" геомагнитный шторм, который будет вызван солнечным ветром и магнитной нитью.

Еще 19 мая магнитная нить оторвалась от Солнца и выбросила в космос взрывную волну. Как передают ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, астросиноптики из NOAA прогнозируют, что 23 мая это может нанести удар по магнитному полю Земли и вызвать геомагнитную бурю класса G1, то есть умеренную, но "красную".

Кроме того, незначительные геомагнитные бури класса G1 возможны в течение 20-22 мая, ведь Земля проходит через поток солнечного ветра. Газообразный материал вытекает из дыры в атмосфере Солнца, которая простирается через большую часть южного полушария светила.

"Мы уже видели эту корональную дыру раньше — примерно каждые 28 дней, начиная с февраля. Вот она в марте, и снова в апреле. Она вращается вместе с Солнцем, выпуская поток ветра, похожий на гигантский газонный разбрызгиватель. Столкновение с потоком было особенно эффективным в марте, когда он вызвал полярные сияния во многих северных штатах США", — добавили в сообщении.

Магнитные бури 20-23 мая

Согласно данным на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, во вторник, 20 мая, бушует средняя магнитная буря в 3,5 балла. На следующий день, 21 мая, также предполагается средний шторм.

Однако 22 и 23 мая будет держаться низкая солнечная активность.

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