Магнитные колебания до 24 мая: что ожидать от космической погоды в ближайшие дни

К 24 мая прогнозируется умеренная солнечная активность

Метеозависимые люди часто испытывают изменения в самочувствии из-за колебаний геомагнитной активности, влияющих на их состояние и настроение. В ближайшее время не ожидается существенный рост солнечной активности, что свидетельствует о стабильном состоянии космической погоды.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал детальный прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 22 по 24 мая 2025 года.

Геомагнитные бури оцениваются с помощью К-индекса, который варьируется от 2 до 9 — чем выше этот показатель, тем сильнее буря и тем весомее ее влияние на технические системы и самочувствие людей.

Следовательно, 22-24 мая прогнозируется умеренная солнечная активность с К-индексом около 3, что соответствует зеленому уровню. Это означает, что магнитные колебания будут слабыми и маловероятно, что они окажут негативное влияние на здоровье или работу техники.

По данным "Meteoagent", сегодня, 22 мая, геомагнитная ситуация остается спокойной, без значительных возмущений в магнитном поле Земли 23 мая ожидается умеренная магнитная буря с K-индексом 4. Такое усиление активности может вызвать слабые магнитные колебания, которые обычно не приводят к серьезным последствиям, но иногда могут немного влиять на чувствительных людей. 24 мая геомагнитная активность снова снизится, возвращаясь к более спокойному уровню, что свидетельствует о стабилизации космической погоды.

Скриншот с сайта Meteoagent

Следует заметить, что прогнозы солнечной активности постоянно обновляются. Таким образом, в ближайшие дни не стоит ожидать серьезных геомагнитных возмущений, которые могли бы повлиять на здоровье. Прогноз свидетельствует об относительно стабильном и спокойном состоянии космической погоды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астросиноптики предупредили, что в ближайшие дни возможно усиление "красного" уровня геомагнитного шторма, вызванного солнечным ветром и магнитной нитью.