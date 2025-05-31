Магнитная буря играется, ведь пока она завершилась, но вскоре возобновится. Прогноз на эти дни

Пока можно отдохнуть

Магнитная буря ненадолго отпустила Землю. Однако она возобновится в ближайшие дни из-за выброса корональной массы (СМЕ) из Солнца.

Волна CME следует прямо к Земле. Модель NASA прогнозирует, что она ударится о Землю ранним утром 1 июня. Удар может повлечь за собой сильные геомагнитные бури класса G3 с полярными сияниями в средних широтах, как передали на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Ученые также объяснили, что СМЕ был вызван взрывом старого солнечного пятна 4100 в субботу, 31 мая. Они ожидали, что она затихнет со временем, но неожиданно стала причиной сильной вспышки класса Х.

Магнитные бури 31 мая-2 июня

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновили график геомагнитных штормов на эти дни.

В субботу, 31 мая, предполагается низкая солнечная активность. На следующий день, 1 июня, ожидается сильная магнитная буря почти в 5 баллов. Однако такой шторм продержится всего день и уже 2 июня снова опустится до "зеленого" уровня.

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