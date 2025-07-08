Земля все еще под влиянием магнитной бури. Что ожидать в эти дни

Ученые обновили график геомагнитных штормов

Магнитная буря все еще бушует на Земле. Пока она средняя, то есть не достигает и 4 баллов. Однако еще 7 июля она была сильной 7-балльной. Ученые дали прогноз на ближайшие дни.

Во вторник, 8 июля, держится средний геомагнитный шторм в 3,7 балла силой. Об этом сообщили на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Позже на Земле ожидается низкая солнечная активность, которая не превысит 1,7 балла.

Однако заметим, что прогнозы по геомагнитным штормам могут меняться каждые 10 минут, ведь погода на Солнце не стабильна. Например, если утром ученые прогнозируют среднюю магнитную бурю в 4 балла, то это не значит, что она продержится до конца суток, не снизив или не увеличив свою силу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах нашей страны ухудшится погода. Синоптики рассказали, где будет непогода в виде похолодания до 9 теплых градусов, град и шквальный ветер.