Солнечный ветер подкормил магнитную бурю. Сколько будет продолжаться шторм на Земле

Есть обновленный график солнечной активности

Магнитная буря неожиданно увеличила свою силу в эти дни, но позже снова упала, хотя до сих пор сильная. Астросиноптики предостерегают о штормах, которые точно будут бурлить в течение 7 июля.

В понедельник, 7 июля, начнутся незначительные геомагнитные бури класса G1, то есть 5-балльные, когда поток солнечного ветра коснется магнитного поля Земли. Поток движется не очень быстро, но содержит сильные магнитные поля, которые будут влиять на нашу планету, как предупредили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Хотя, по данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, на Земле уже бушует сильная магнитная буря в 6 баллов.

Однако новый шторм, вероятно, и не начинался, ведь до сих пор держится затяжная магнитная буря. Она начала воздействовать на магнитное поле Земли еще с 26 мая, местами то увеличивая, то снижая свою силу.

Земля под влиянием 6-балльной магнитной бури

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики предупреждают украинцев о пожарной опасности в течение 8 июля.