Похолодает до 9°, град и шквальный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Изменение погодных условий в эти дни соответствует І уровню опасности (желтый)

На территории Закарпатской области произойдет значительное похолодание. Ожидается, что температура воздуха упадет в период 8-10 июля.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области. Там отметили, что помимо похолодания будут также и осадки.

Так, ночью 8 июля ожидается 13-18° тепла, а днем ​​8 — 26-31°, на высокогорье до 22° тепла. Ночью 9 июля – 12-17°, днем — ​​15-20 тепла. Ночью 10 июля – 9-14°, днем ​​14-19°, в горах местами 9-14° тепла.

Также днем 8 июля и ночью 9-го ожидаются осадки в виде дождя, местами значительные, в отдельных пунктах сильные ливни, град.

В то же время на большей части территории Закарпатской области ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с. Изменение погодных условий 8-10 июля соответствует І уровню опасности (желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, движению транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работе служб коммунального хозяйства, связи, строительной и туристско-рекреационной отраслей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине 9 июля. В этот день она разделится на 2 контрастных фронта — прохладный и дождливый.