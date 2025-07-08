Земля все ще під впливом магнітної бурі. Що очікувати в ці дні

Вчені оновили графік геомагнітних штормів

Магнітна буря все ще вирує на Землі. Наразі вона середня, тобто не сягає і 4 балів. Однак ще 7 липня вона була сильною 7-бальною. Вчені дали прогноз на найближчі дні.

У вівторок, 8 липня, тримається середній геомагнітний шторм в 3,7 бала силою. Про це повідомили на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Пізніше на Землі очікується низька сонячна активність, яка не перевищить 1,7 бала.

Однак зауважимо, що прогнози щодо геомагнітних штормів можуть змінюватись кожні 10 хвилин, адже погода на Сонці не стабільна. Наприклад, якщо зранку вчені прогнозують середню магнітну бурю в 4 бали, то це не означає, що вона протримається до кінця доби, не знизивши чи не збільшивши свою силу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких регіонах нашої країни погіршиться погода. Синоптики розповіли, де буде негода у вигляді похолодання до 9 теплих градусів, град та шквальний вітер.