Можете потерять удачу: что категорически запрещено делать 8 июля

В этот день верующие посещают храмы

В этот вторник, 8 июля, православные христиане и греко-католики чтят память великомученика Прокопия Кесарийского. До перехода ПЦУ на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 21 июля.

Прокопий Кесарийский жил во времена императора Диоклетиана. Его родители были христианами, и он принял веру после видения Иисуса и отдал жизнь за Бога.

Из-за того, что Прокопий отказался отречься от веры, его жестоко казнили — отрубили голову. Он является примером веры и стойкости, а его поступок считался подвигом.

Традиции и приметы 8 июля

Поскольку 8 июля – это разгар лета, именно с этого дня начинали косить рожь. Первый сноп освящали и ставили в углу — считалось, что можно увеличить урожай. В этот день верующие посещают храмы и обращаются к Святому Прокопию, прося здоровья, силы духа и защиты от несчастья.

до обеда солнце – будет жаркий август;

после обеда дождь — ненастье будет длиться долго;

Если в этот день вас ужалила пчела – ждите жары;

если 8 июля нет дождя – скоро станет холодно.

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Что нельзя делать 8 июля

начинать новые дела – для старта этот день неудачен;

ссориться, обижаться и злословить — весь год будете с этим человеком в плохих отношениях;

купаться в водоемах – так вы можете потерять удачу на целый год;

тяжело физически работать особенно женщинам – в народе день считается женским, поэтому стоит отдохнуть.

Именины 8 июля

В этот день именины отмечают Александр, Савва, Федор.

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