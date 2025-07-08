Можете потерять удачу: что категорически запрещено делать 8 июля
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В этот день верующие посещают храмы
В этот вторник, 8 июля, православные христиане и греко-католики чтят память великомученика Прокопия Кесарийского. До перехода ПЦУ на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 21 июля.
Прокопий Кесарийский жил во времена императора Диоклетиана. Его родители были христианами, и он принял веру после видения Иисуса и отдал жизнь за Бога.
Из-за того, что Прокопий отказался отречься от веры, его жестоко казнили — отрубили голову. Он является примером веры и стойкости, а его поступок считался подвигом.
Традиции и приметы 8 июля
Поскольку 8 июля – это разгар лета, именно с этого дня начинали косить рожь. Первый сноп освящали и ставили в углу — считалось, что можно увеличить урожай. В этот день верующие посещают храмы и обращаются к Святому Прокопию, прося здоровья, силы духа и защиты от несчастья.
- до обеда солнце – будет жаркий август;
- после обеда дождь — ненастье будет длиться долго;
- Если в этот день вас ужалила пчела – ждите жары;
- если 8 июля нет дождя – скоро станет холодно.
Что нельзя делать 8 июля
- начинать новые дела – для старта этот день неудачен;
- ссориться, обижаться и злословить — весь год будете с этим человеком в плохих отношениях;
- купаться в водоемах – так вы можете потерять удачу на целый год;
- тяжело физически работать особенно женщинам – в народе день считается женским, поэтому стоит отдохнуть.
Именины 8 июля
В этот день именины отмечают Александр, Савва, Федор.
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