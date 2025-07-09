Сильная магнитная буря завершилась? Чего ждать в конце недели

Будут ли магнитные бури в ближайшие дни

Затяжная "красная" сильная магнитная буря, вероятно, снизила свою силу на Земле и завершилась. Астросиноптики прогнозируют, что в ближайшие дни солнечная активность будет низкой, но есть шанс того, что геомагнитный шторм взял перерыв ненадолго.

В среду, 9 июля, держится геомагнитный "шторм". Об этом сообщили на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Такая геомагнитная ситуация прогнозируется в течение 10 и 11 июля.

График геомагнитных штормов

Но объясним, что это не окончательный прогноз по магнитным бурям, ведь погода на светиле может меняться каждые 10 минут. А значит, если утром прогнозировалась низкая солнечная активность зеленого уровня, то это не значит, что "тишина" продержится до самого конца суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики поделились прогнозом, когда Украину наконец-то покинет адская жара. Местами показатели на термометрах в дневное время могут опуститься до 16 градусов тепла.