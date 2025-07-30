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Что категорически запрещено делать 30 июля, чтобы не попасть в беду

Автор
Виктория Козар
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Какой сегодня праздник 30 июля
Какой сегодня праздник 30 июля. Фото Freepik

День сопровождается запретами

В среду, 30 июля, христиане чествуют мученика Иоанна Воина, согласно новоюлианскому календарю. По старому стилю это происходит 12 августа.

Иоанн проходил военную службу в армии императора Юлиана Отступника. В те времена происходили преследования христиан, в которых участвовали и солдаты. Этим должен заниматься и Иоанн, но не мог, ведь тоже был христианином. Так он сообщал верующим об облавах, а заключенным проповедовал за решеткой.

Однажды Юлиан Отступник узнал о действиях Воина и приказал его убить. Впрочем, мужчина остался жив, а Отступник погиб на войне. Так Иоанн посвятил себя служению людям и молитвам. Он скончался в глубокой старости.

Традиции и приметы 30 июля

Верующие обращаются к Иоанну Воину, чтобы он помог выздороветь от болезней, защитить от зла, очистить душу и помочь в сложных ситуациях. Наши предки в этот день следили за облаками.

  • Если сегодня прохладно — в ближайшее время будет теплая погода.
  • Заметили паутину — к жаре.
  • На улице тепло и солнечно – будут грибы.

Что нельзя делать 30 июля

  • Нельзя отказывать в помощи. Есть риск самому оказаться в затруднительном положении.
  • Не рекомендуется проводить финансовые операции, потому что можно лишиться всех средств.
  • Запрещено врать, лениться, наговаривать на кого-нибудь.
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#Традиции #Приметы #Запреты #Свято