Укр

В Чернобыле внезапно посинели собаки. Как чувствуют себя голубые хвостики (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1727
Собаки зоны отчуждения изменили цвет
Собаки зоны отчуждения изменили цвет. Фото Коллаж "Телеграф"

Несмотря на странный вид, животные здоровые и активные

Чернобыльские собаки внезапно посинели. Их шерсть изменила цвет буквально на глазах – за неделю.

Собак с голубой шерстью показали волонтеры на Facebook-странице Dogs of Chernobyl (Собаки Чернобыля). Они увидели синих собак, когда отлавливали четырехлапых для стерилизации в середине октября.

Что нужно знать:

  • В зоне отчуждения живет около 700 собак
  • Волонтеры кормят и лечат четырехлапых
  • Они заметили, что шерсть собак буквально за неделю стала голубой

Волонтеры добавили, что, несмотря на странный вид, собаки выглядели здоровыми и активными. По мнению волонтеров, четвероногие могли "покраситься" в каком-то химическом веществе.

Синяя собака в Чернобыле
У некоторых посинела только часть тела
Собаки Чернобыля посинели
Маленькая собачка почти полностью голубая
В Чернобыле собаки стали синие
Синяя собака выглядит странно
Синяя собака в Чернобыле
Посинели не все четырехлапые
В Чернобыле собаки стали синие
Песика будто намеренно кто-то покрасил

Как пишет Daily.Mail, организация "Собаки Чернобыля" заботится о примерно 700 собаках, живущих в зоне отчуждения. Волонтеры кормят песиков и оказывают им медицинскую помощь.

Эти собаки – потомки домашних животных, оставленных во время эвакуации жителей после Чернобыльской атомной катастрофы в 1986 году. Животные не только выжили, но и приспособились к жестким условиям после ядерной катастрофы. Исследование 2024 года выявило, что у чернобыльских собак развилась уникальная стойкость к радиации, тяжелым металлам и токсичным веществам.

Как рассказывал "Телеграф", в июне этого года фотоловушки Чернобыльского заповедника зафиксировали взрослого бурого медведя. Кроме того, недавно фотоловушка зафиксировала грациозную рысь.

Теги:
#Собаки #Чернобыль #Тварини