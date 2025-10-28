В Чернобыле внезапно посинели собаки. Как чувствуют себя голубые хвостики (фото и видео)
Несмотря на странный вид, животные здоровые и активные
Чернобыльские собаки внезапно посинели. Их шерсть изменила цвет буквально на глазах – за неделю.
Собак с голубой шерстью показали волонтеры на Facebook-странице Dogs of Chernobyl (Собаки Чернобыля). Они увидели синих собак, когда отлавливали четырехлапых для стерилизации в середине октября.
Что нужно знать:
- В зоне отчуждения живет около 700 собак
- Волонтеры кормят и лечат четырехлапых
- Они заметили, что шерсть собак буквально за неделю стала голубой
Волонтеры добавили, что, несмотря на странный вид, собаки выглядели здоровыми и активными. По мнению волонтеров, четвероногие могли "покраситься" в каком-то химическом веществе.
Как пишет Daily.Mail, организация "Собаки Чернобыля" заботится о примерно 700 собаках, живущих в зоне отчуждения. Волонтеры кормят песиков и оказывают им медицинскую помощь.
Эти собаки – потомки домашних животных, оставленных во время эвакуации жителей после Чернобыльской атомной катастрофы в 1986 году. Животные не только выжили, но и приспособились к жестким условиям после ядерной катастрофы. Исследование 2024 года выявило, что у чернобыльских собак развилась уникальная стойкость к радиации, тяжелым металлам и токсичным веществам.
Как рассказывал "Телеграф", в июне этого года фотоловушки Чернобыльского заповедника зафиксировали взрослого бурого медведя. Кроме того, недавно фотоловушка зафиксировала грациозную рысь.