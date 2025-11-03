"Оболонь теперь джунгли": в Киеве посреди парка заметили дикого зверя (видео)

В зеленой зоне у реки Днепр бегало дикое животное

Киевлянам, по всей видимости, теперь придется осторожнее гулять в парке на берегу Днепра в Оболонском районе столицы. Иначе можно неожиданно встретить довольно опасное существо.

Дикий вепрь проводил вечерний "променад" в парке "Наталка". Соответствующее видео было опубликовано в сети.

На кадрах показано, как кабан спокойно пересек детскую площадку и через некоторое время исчез, пройдя сквозь живую изгородь.

Украинцы в комментариях отметили, что природа в Киеве действительно очистилась, а район Оболонь, очевидно, превратился в "джунгли" из-за его новых жителей.

Также было справедливо указано, что конкретно эту особь зря называют "диким", поскольку животное вело себя вполне прилично, даже более цивилизованно некоторых представителей "homo sapiens".

Были и шутники, у которых слово "свинья" ассоциируется с шашлыком, а также "философы", глубокомысленно констатировавшие, что шанс встретить дикого кабана в городе мал, но никогда не равен нулю.

Также нашелся и "хозяин" животного, который на всякий случай заявил о своих правах на "песика".

Напомним, "Телеграф" писал, что летом в районе парка Отрадный в Соломенском районе столицы нашли мертвую лису. Как она оказалась в многолюдном месте и как погибла, неизвестно.