"Это ужас": российский олигарх разграбил известный украинский комбинат

О восстановлении завода речь уже не идет

Ситуация на "Запорожском алюминиевом комбинате", принадлежавшем российскому олигарху Олегу Дерипаске, остается ужасной, однако даже в своем текущем виде он может быть приватизирован. В частности его можно использовать под строительство нового завода.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль, он бывал на "ЗАлК" и понимает, что даже его помещения уже нельзя рассматривать как недвижимость.

"К сожалению, это ужас то, что там сейчас. И надо понимать, что предприятие полностью разграблено и перешло уже в Фонд "мертвым", — сказал он.

При этом глава ФГИУ отметил, что есть и позитив от наличия подобных объектов, поскольку они имеют охранные зоны, возможность подведения инфраструктуры, газо- и электроснабжения. То есть, его можно использовать как площадку под строительство уже совершенно нового завода.

"Таких объектов у нас, к сожалению, достаточно. Но и они имеют право на жизнь. Мы не имеем права иметь такое пятно в Запорожье. Пусть там будет другое производство, но оно будет", — подчеркнул Коваль.

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Как известно, в 2006 году кипрская офшорная компания "Velbay Holdings Ltd.", которая связанная с "РусАл" Дерипаски, купила у Фонда госимущества 68,01% акций "ЗАлК". В 2015 году прокуратура через суд смогла вернуть часть из них в госсобственность. Таким образом во владении "РусАла" через "Velbay" осталось 29,54% "ЗАлК".

В 2017 году СБУ сообщила о подозрении представителям "РусАл" за уничтожение "ЗАлК" в интересах России. А в начале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения, Украина взыскала эти акции через ВАКС в рамках санкций против Дерипаски.

"ЗаЛК" был единственным заводом, производившим алюминий в Украине.