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"Це жах": російський олігарх розграбував відомий український комбінат

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Автор
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска

Про відновлення заводу вже не йдеться

Ситуація на "Запорізькому алюмінієвому комбінаті", який належав російському олігарху Олегу Дерипасці, залишається жахливою, проте навіть у своєму поточному вигляді він може бути приватизований. Зокрема, його територію можна використовувати під будівництво нового заводу.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" голова Фонду державного майна Віталій Коваль, він бував на "ЗАлК" і розуміє, що навіть його приміщення вже не можна розглядати як нерухомість.

"На жаль, це жах те, що там зараз. І треба розуміти, що підприємство повністю розграбоване і вже перейшло у Фонд "мертвим", — сказав він.

При цьому глава ФДМУ зазначив, що є і позитив від наявності подібних об’єктів, оскільки вони мають охоронні зони, можливість підведення інфраструктури, газо- та електропостачання. Тобто його можна використовувати як майданчик під будівництво вже зовсім нового заводу.

"Таких об’єктів у нас, на жаль, достатньо. Але й вони мають право на життя. Ми не маємо права мати таку пляму у Запоріжжі. Нехай там буде інше виробництво, але воно буде", — наголосив Коваль.

Більше на тему читайте у повній версії інтерв’ю "Телеграфа": Кому потрібен готель "Україна"? Що з великою приватизацією та орендою держземель? Інтерв'ю з головою ФДМ Віталієм Ковалем

Як відомо, у 2006 році кіпрська офшорна компанія "Velbay Holdings Ltd.", пов’язана з "РусАл" Дерипаски, купила у Фонда держмайна 68,01% акцій "ЗАлК". 2015 року прокуратура через суд змогла повернути частину з них у держвласність. Таким чином у володінні "Русалу" через "Velbay" залишилося 29,54% "ЗАлК".

У 2017 році СБУ повідомила про підозру представникам "Русал" за знищення "ЗАлК" на користь Росії. А на початку 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення, Україна стягнула ці акції через ВАКС у рамках санкцій проти Дерипаски.

"ЗаЛК" був єдиним заводом, який виготовляв алюміній в Україні.

Теги:
#Санкції #Олег Дерипаска #ФДМ #ЗАлК #Віталій Коваль