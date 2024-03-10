"РФ угроза всей Европе": Домбровкис призвал усилить оборонные способности ЕС для Украины

Украина рассматривается как партнер, а её оборонная промышленность будет включена в цепочку поставки ЕС

Россия является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы. Поэтому сейчас необходимо действовать и усиливать оборонные способности.

Об этом сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис комментируя представление первой в истории ЕС оборонно-промышленной стратегии в эфире телемарафона.

"Прежде всего, четко понятно, что Россия является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы. Вообще то, это новая сфера (оборонная – ИФ-У) для Европейского Союза, ведь ЕС зарождался как мирный проект чтобы не позволить войне повториться на европейском континенте снова", — сказал Домбровскис.

Он добавил, что война в Европе сейчас реальность, и в ответ ЕС должны действовать и усиливать оборонные способности. Домбровскис отметил, что в этом пакете Украина рассматривается как партнер, а её оборонная промышленность будет включена в цепочку поставки ЕС. Он добавил, что Украина может внести ценный вклад в европейскую индустрию.

Стоит отметить, что 5 марта европейская комиссия представила первую в истории существования Европейского союза Европейскую оборонно-промышленную стратегию, которая предусматривает постепенную интеграцию украинского военно-промышленного комплекса в европейский.

Ранее "Телеграф" писал, что Европейский Союз пытается собрать 1,5 миллиарда долларов на закупку сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Ряд стран уже публично заявил о поддержке инициативы, тогда как другие государства, вполне возможно, будут финансировать закупки тайно.