"РФ загроза всій Європі": Домбровкіс закликав посилити оборонні здібності ЄС для України

Україна розглядається як партнер, а її оборонна промисловість буде включена до ланцюжка постачання ЄС

Росія є загрозою не лише Україні, а й всій Європі. Тому зараз необхідно діяти та посилювати оборонні здібності.

Про це сказав виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, коментуючи подання першої в історії ЄС оборонно-промислової стратегії в ефірі телемарафону.

"Насамперед чітко зрозуміло, що Росія є загрозою не тільки для України, а й для всієї Європи. Загалом це нова сфера (оборонна – ІФ-У) для Європейського Союзу, адже ЄС зароджувався? як мирний проєкт, щоб не дозволити війні повторитися на європейському континенті знову", — сказав Домбровскіс.

Він додав, що війна в Європі зараз реальність, і у відповідь ЄС мають діяти та посилювати оборонні здібності. Домбровскіс зазначив, що в цьому пакеті Україна розглядається як партнер, а її оборонна промисловість буде включена до ланцюжка постачання ЄС. Він додав, що Україна може зробити цінний внесок у європейську індустрію.

Варто зазначити, що 5 березня європейська комісія представила першу в історії існування Європейського Союзу Європейську оборонно-промислову стратегію, яка передбачає поступову інтеграцію українського військово-промислового комплексу до європейського.

Раніше "Телеграф" писав, що Європейський Союз намагається зібрати 1,5 мільярда доларів на закупівлю сотень тисяч артилерійських снарядів для України. Низка країн вже публічно заявила про підтримку ініціативи, тоді як інші держави, цілком можливо, фінансуватимуть закупівлі таємно.