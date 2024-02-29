Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины: назвали главную цель

Победа может быть достигнута при продолжении стабильной, содержательной и непрерывной помощи для Украины

В четверг, 29 февраля, Европейский парламент принял резолюцию в поддержку Украины после двух лет полномасштабной войны. Документ был принят большинством голосов.

"За" проголосовал 451 депутат, "против" – 46, еще 49 воздержались. Об этом сообщает Укринформ.

В документе идет речь о том, что двухлетняя годовщина широкомасштабной войны России против Украины показала, что усилия, приложенные до сих пор, пока не достаточны для прекращения агрессии. Российско-украинская война является грубым и показательным нарушением Хартии ООН, фундаментальных принципов международного права, а действия России в Украине за прошедшие два года угрожают миру и безопасности в Европе и мире.

"Европарламент… подчеркивает, что российская война против Украины привела к фундаментальным изменениям геополитической ситуации в Европе и угрожает ее архитектуре безопасности и что ответ на такое развитие требует от ЕС решительных, широких политических, безопасных и финансовых решений", — говорится в документе.

Европарламент отметил непреклонную солидарность с народом и политическим руководством Украины, подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах 1991 года.

Депутаты осудили агрессию России против Украины, а также вовлечение в нее диктатора в Беларуси Александра Лукашенко. Они потребовали России и ее приспешников немедленно остановить боевые действия и вывести все свои силы и военное оборудование со всей территории Украины. Также отмечено, что главной целью остается победа Украины. Эта цель может быть достигнута при продолжении стабильной, содержательной и непрерывной помощи для Украины, постепенного увеличения поставки необходимого конвенционного оружия и оборудования.

Поэтому Европарламент подтвердил поддержку усилий стран-членов и ЕС по снабжению Украиной необходимого оружия и военного оборудования и призвал продолжать помощь так долго, как это будет необходимо для победы Украины. При этом депутаты призвали политическое руководство стран-членов отказаться от каких-либо "самоограничений" в предоставлении такой помощи и своевременно поставить в Украину все, что позволит ей не только защититься от российских атак, но и вернуть контроль над временно оккупированными территориями и победить в этой войне.

Отдельно резолюция отмечает недопустимость атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры, призывает Россию остановить практику насильственной депортации украинцев с временно оккупированных территорий и освободить всех украинцев, находящихся в плену или заключении. Кроме того, прекратить практику ввоза российских граждан на временно оккупированные территории Украины.

Документ осуждает намерение России провести так называемые "президентские выборы" на оккупированных Украиной и подчеркивает, что Европарламент не признает результаты этих противоправных "выборов".

Также европейские депутаты призвали Еврокомиссию, высокого представителя ЕС и правительства стран-членов работать вместе с Украиной и всем международным сообществом для создания специального трибунала по расследованию и наказанию преступления агрессии, совершенного против Украины российскими руководителями и ее приспешниками, в частности, в Беларуси. В документе приветствуется учреждение Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины в Гааге.

Европейский парламент призвал ЕС и его членов продолжать санкции против России, а также обеспечить эффективную имплементацию всех 13 пакетов таких ограничительных мер и устранить существующие возможности для их обхода.

Европейские политики также выразили поддержку Формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского и приветствовали подписание двусторонних соглашений в сфере безопасности между Украиной и Великобританией, Данией, Италией, Германией и Францией в рамках реализации совместной декларации G7 по поддержке Украины. При этом документ особо подчеркивает, что эти соглашения не могут рассматриваться как альтернатива будущему членству Украины в НАТО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Евросовет окончательно утвердил выделение 50 млрд евро Украине.