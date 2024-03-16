До викрадення дитини можуть бути причетні росіяни: ЗМІ розкрили нові деталі справи про вбивство українки у Німеччині

Убита приїхала до Німеччини з Харкова

До резонансного вбивства 27-річної українки на заході Німеччини може бути причетне подружжя з Росії. За версією ЗМІ, вони могли вбити українку, щоб викрасти її 5-тижневу дочку Мію.

Про це повідомляє OE24 і Bild. Мати вбитої Маргарити Марина Стеценко досі не знайдено.

Подружню пару росіян (43 та 44 роки) затримали німецькі правоохоронці та зараз допитують. Аналіз ДНК підтвердив, що знайдене маля дійсно дочка вбитої Маргарити. До речі, сім’я може бути із Харкова. Пошуки 51-річної бабусі Мії зараз продовжуються, але за версією німецьких ЗМІ, росіяни могли вбити і її.

Востаннє сім’ю у складі 27-річної Маргарити, її 5-тижневої доньки Мії та 51-річної мами Марини Стеценко бачили у ресторані. Зустрітися там їм запропонувала жінка із Вальдорфа (Баден-Вюртемберг), яка запропонувала біженцям з України допомогу в оформленні німецьких документів. Невідомо, чи вона зараз під вартою. Також поліція вважає, що саме мати вбитої є головним свідком події.

Повідомляється, що вбита Маргарита була родом із Харкова. До Німеччини вона приїхала зі Словаччини разом зі своєю мамою. Вони жили у притулку для біженців у Мангеймі.

Нагадаємо, що тіло 27-річної українки було знайдено на березі Рейну у Хоккенхаймі 7 березня. Правоохоронці встановили, що вона загинула через "зовнішнє насильство". Її 5-тижнева дочка Мія та 51-річна мама Марина Стеценко зникли, але через тиждень малечу вдалося відшукати. З нею все гаразд, але для надійності дитину помістили до лікарні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Італії українка нібито побила росіянку. Постраждала працювала в ескорті і вже звернулася до поліції із заявою про побиття, але адвокат українки не вірить у цю версію.