Европрезидент фон дер Ляйен пообещала давать отпор "друзьям Путина": о чем речь

Глава Еврокомиссии претендует на новый срок на этом посту

Действующая президент Европарламента Урсула фон дер Ляйен сегодня, 7 апреля, начала свою предвыборную кампанию. Она пообещала дать отпор "друзьям Путина" в ЕС, пытающимся переписать историю и похитить будущее Европы.

Об этом она заявила во время визита в Грецию, передает Euractiv. Фон дер Ляйен приняла участие в мероприятии по случаю 50-летия правящей партии Греции "Новая демократия".

"Россия не только пытается стереть Украину с лица земли. Агрессия России гораздо шире: она годами совершает гибридные атаки против Европы. То ли посредством кибератак, то ли при помощи манипуляций в социальных сетях, то ли инструментализацией мигрантов", — заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что в Европе полно "друзей Путина", пытающихся переписать историю и похитить будущее Европы, под видом популистов или демагогов.

"Наша объединенная и мирная Европа испытывает вызовы как изнутри, так и извне… В ближайшие дни, недели и месяцы наша работа состоит в том, чтобы дать отпор", — добавила ведущая кандидатка от Европейской народной партии.

Кроме того, кандидат на второй срок отметила, что Европа должна увеличить коллективные расходы на оборону. Она привела пример Греции, которая тратит на это более 2% своего ВВП.

"Поскольку война не осталась в прошлом в Европе, оборонное сотрудничество должно быть признаком будущего Европы. И это именно то, что мы будем отстаивать в этой кампании", — заявила глава Еврокомиссии.

Кроме того, фон дер Ляйен поддержала "Зеленое соглашение", отметив, что это решение превратило борьбу с изменением климата в план роста, а также отметила, что социальная рыночная экономика и конкурентоспособность Европы в мире должны быть усилены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет, если после выборов в Европарламент придут ультраправые. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин сделал прогноз для Украины.