Украина летом рискует остаться без помощи ЕС: несколько стран могут сменить вектор

Все будет зависеть от исхода выборов в Европарламент, а также в правительства двух стран

Этим летом Украине предстоит столкнуться с новой угрозой — на этот раз не со стороны Кремля, а со стороны Европы. Дело в том, что блок крайне правых партий продвигается по континенту и намерен добиться значительных результатов на июньских выборах в Европейский парламент.

Они выступают против поддержки Украины и вступления государства в ЕС. Об этом сообщает британская The Daily Telegraph.

Они уже показали рекордные результаты в Португалии и Нидерландах и находятся в правительстве в таких странах, как Венгрия, Финляндия и Италия. Сейчас крайне правые партии также рассчитывают добиться успеха на выборах в Австрии и Бельгии в этом году.

Издание пишет, что опросы общественного мнения предсказывают, что партии евроскептиков победят на выборах в Европейский парламент в девяти странах ЕС, ещё в девяти они займут второе или третье места.

Многие из этих партий считают, что Европа должна прекратить поставлять военную и финансовую помощь Киеву. Некоторые из них даже хотят, чтобы ЕС отменил санкции против России и подтолкнул Украину к мирным переговорам.

Как отмечает The Daily Telegraph, сами по себе такие партии, как немецкая "Альтернатива для Германии", венгерский "Фидес — Венгерский гражданский союз" и Австрийская партия свободы, имеют небольшой геополитический вес, но вместе они могут накладывать вето на внешнеполитические решения ЕС.

Ранее "Телеграф" писал, что в середине марта в ЕС одобрили выделение дополнительных денег на военную помощь Украине.