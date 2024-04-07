Європрезидентка фон дер Ляєн пообіцяла давати відсіч "друзям Путіна": про що мова

Очільниця Єврокомісії претендує на новий термін на цій посаді

Чинна президентка Європарламенту Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 7 квітня, розпочала свою передвиборчу кампанію. Вона пообіцяла дати відсіч "друзям Путіна" у ЄС, які намагаються переписати історію і викрасти майбутнє Європи.

Про це вона заявила під час свого візиту до Греції, передає Euractiv. Фон дер Ляєн взяла участь у заході з нагоди 50-річчя правлячої партії Греції "Нова демократія".

"Росія не лише намагається стерти Україну з лиця землі. Агресія Росії набагато ширша: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпуляції в соціальних мережах, чи то через інструменталізацію мігрантів", — заявила глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн зазначила, що у Європі повно "друзів Путіна", які намагаються переписати історію і викрасти майбутнє Європи, чи то під виглядом популістів, чи то під виглядом демагогів.

"Наша об’єднана та мирна Європа зазнає викликів як зсередини, так і ззовні… Найближчими днями, тижнями та місяцями наша робота полягає в тому, щоб дати відсіч", — додала провідна кандидатка від Європейської народної партії.

Крім того, кандидатка на другий термін, зазначила, що Європа повинна збільшити колективні витрати на оборону. Вона навела приклад Греції, яка витрачає на це понад 2% свого ВВП.

"Оскільки війна не залишилася в минулому в Європі, оборонна співпраця має бути ознакою майбутнього Європи. І це саме те, що ми будемо відстоювати в цій кампанії", — заявила глава Єврокомісії.

Крім того, фон дер Ляєн підтримала "Зелену угоду", зазначивши, що це рішення перетворило боротьбу зі зміною клімату на план зростання, а також зазначила, що соціальна ринкова економіка та конкурентоспроможність Європи у світі повинні бути посилені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде якщо після виборів до Європарламенту прийдуть ультраправі. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін зробив прогноз для України.