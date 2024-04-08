Россия и Китай подтолкнули: В Японии анонсировали "решительные и неожиданные действия"

Премьер Японии заявил о "переломном моменте" на фоне войны России против Украины

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что события на международной арене подталкивают мир и его страну к решительным и неожиданным действиям. Власти Японии приняли судьбоносное решение.

Страна намерена изменить свою оборонную позицию. Об этом сообщает CNN.

"Поскольку мы являемся свидетелями агрессии России против Украины, продолжающейся ситуации на Ближнем Востоке, а также ситуации в Восточной Азии, мы столкнулись с историческим поворотным моментом", — сказал Кисида.

По словам премьера, Япония приняла решение фундаментально укрепить свой оборонный потенциал, значительно изменить политику безопасности страны на этих фронтах.

Кисида подчеркнул, что в Японии очень внимательно следят за сотрудничеством между Россией и КНДР. Он назвал ее "тревожной ввиду международного порядка и стабильности".

Премьер-министр отметил, что перед лицом растущих проблем в сфере безопасности союз Японии и США становится "все более важным".

"Саммит Кисида — Байден был охарактеризован Вашингтоном как историческая возможность для двух стран модернизировать свой альянс, поскольку обе страны видят региональные угрозы — от испытаний оружия Северной Кореей и растущих отношений с Россией до агрессии Китая в Южно-Китайском море", — по поводу Тайваня", — говорится в статье.

CNN отмечает, что с момента вступления в должность, Кисида Фумио выступает за помощь Украине и поддерживает позицию стран G7 в отношении РФ.

Напомним, в начале апреля госбюджет Украины получил 118 млн долларов на безвозвратной основе от правительства Японии. Средства предоставлены в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Также в Японии отреагировали на недавний призыв Папы Римского Франциска к Украине "поднять белое знамя" и начать переговоры с российскими оккупационными силами. Там отметили, что данные вопросы зависят исключительно от воли украинского народа.

Ранее "Телеграф" писал, что Япония выделяет Украине более 100 млн долларов. Деньги пойдут на 7 направлений.