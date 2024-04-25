А были ли беспилотники из Литвы? Главу КГБ Беларуси поймали на вранье

Нет доказательств, что дроны вообще были

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" опровергает заявление главы Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Ивана Тертеля о перехвате беспилотников с Литвы. Нет никаких доказательств, что дроны действительно пресекали границу.

Аналитики мониторинговой группы также обратили внимание, что Тертель не предоставил никаких подробностей о том, когда это происходило. Об этом "Беларускі Гаюн" сообщает в Телеграм-канале.

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"1. За весь период мониторинга мы не фиксировали никаких ударных БПЛА, которые могли быть запущены с территории Литвы по Беларуси.

2. Предотвращение ударов БПЛА, о которых заявляет Тертель, могло быть несколькими способами, один из них — отработка ПВО РБ по вражеским целям. Мало того, что запуск ракеты ПВО сопровождается сильным шумом, так ещё и оставляет весьма заметный след в небе. Не заметить его практически нереально, а никаких запусков ПВО на северо-западе Беларуси (направление Литвы) не было", — говорится в сообщении.

Дроны можно сбивать вертолетами и самолетами. Но мониторинговая группа не имеет подтверждения, что техника Военно-воздушных сил (ВВС) Беларуси поднималась для отработки по вражеским целям.

"Вердикт: по нашим наблюдениям, нет никаких фактов, которые подтверждали бы слова Тертеля", — говорится в сообщении.

Отметим, глава КГБ Иван Тертель 25 апреля заявил, что спецслужбы предотвратили атаку дронов на объекты в Минске. Якобы беспилотники были запущены с Литвы.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко тоже отличился заявлениями. Он сказал, что оппозиция хочет захватить часть страны, сменить там власть и обратиться к НАТО с призывом ввести в войска.

Как ранее писал "Телеграф", Лукашенко озвучил позицию Кремля по "мирным переговорам". Самопровозглашенный президент Беларуси предложил вернуться к формату "стамбульских соглашений".