А чи були безпілотники з Литви? Голову КДБ Білорусі спіймали на брехні

Немає доказів, що дрони взагалі були

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" спростовує заяву голови Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі Івана Тертеля про перехоплення безпілотників із Литви. Немає жодних доказів, що дрони справді перетинали кордон.

Аналітики моніторингової групи також звернули увагу на те, що Тертель не надав жодних подробиць про те, коли це відбувалося. Про це "Беларускі Гаюн" повідомляє у Телеграм-каналі.

Російські генерали українського походження, які вбивають українців

"1. За весь період моніторингу ми не фіксували жодних ударних БПЛА, які могли б бути запущені з території Литви по Білорусі.

2. Запобігання ударам БПЛА, про які заявляє Тертель, могло бути декількома способами, один із них — відпрацювання ППО РБ по ворожих цілях. Мало того, що запуск ракети ППО супроводжується сильним шумом, так ще й залишає помітний слід у небі. Не помітити його практично нереально, а жодних запусків ППО на північному заході Білорусі (напрямок Литви) не було", — йдеться у повідомленні.

Дрони можна збивати вертольотами та літаками. Але моніторингова група не має підтвердження, що техніка Військово-повітряних сил (ВПС) Білорусі підіймалась для відпрацювання по ворожих цілях.

"Вердикт: за нашими спостереженнями, немає жодних фактів, які б підтверджували слова Тертеля", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, голова КДБ Іван Тертель 25 квітня заявив, що спецслужби запобігли атаці дронів на об’єкти в Мінську. Нібито безпілотники були запущені з Литви.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко також відзначився заявами. Він сказав, що опозиція хоче захопити частину країни, змінити там владу та звернутися до НАТО із закликом ввести війська.

Як раніше писав "Телеграф", Лукашенко озвучив позицію Кремля щодо "мирних переговорів". Самопроголошений президент Білорусі запропонував повернутися до формату "стамбульських угод".