"Всё для тебя...": Михайлов устроил шоу на выборах РФ, кто еще отличился

Проголосовать сегодня пришла российская "верхушка", а также звезды

Стартовавшие 15 марта "выборы" президента в России все больше становятся похожи на юмористическое шоу с курьезами, нежели на серьезное мероприятие, где якобы выбирают главу государства. Избирательные участки сегодня посещают российские артисты, которые прямо там и запевают свои песни, будто на концерте.

Соответствующие видео и фото появились в Telegram-канале Baza. Там сообщили, что проголосовать сегодня пришла российская "верхушка", а также звезды. Это шоу было запечатлено.

Так, голосовать сегодня пришли: генеральный прокурор Игорь Краснов, министр иностранных дел Сергей Лавров, патриарх Кирилл, министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов, Филипп Киркоров со своим отцом.

К слову, Михайлов решил устроить шоу на избирательном участке и запел свою песню "Все для тебя".

В то же время в соцсетях пишут, что на одном из избирательных участков в городе Прокопьевск Кемеровской области участником голосования предлагали выпить водку. Отмечается, что участок оборудован в школе и её директор якобы подтвердил существование такой практики.

"Да, на территории школы, но сейчас образовательный процесс не идёт. Водка у нас хорошая, люди пробуют, закусывают пирожком и идут голосовать", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 марта на избирательных участках в разных городах России происходило настоящее шоу. На одном из них голосующих встречал чебурашка с апельсинами, на другом — лицо Путина завешивали простынь, а на еще один согнали всех дворников голосовать.