НЛО, шпионский дрон или секретный самолет? Над США заметили огромный летающий объект, фото переполошило сеть

Объект улетел в сторону Мексиканского залива

В США неподалеку от авиабазы Эглин (Флорида) был замечен неопознанный летающий объект. Неизвестный аппарат попал на снимки очевидцев.

Изначально снимками поделилась пользовательница сети Anthro Aerospace. По ее словам, этот объект был размером с транспортный самолет C-130, который достигает в длину 30 метров и имеет размах крыльев в 40 метров.

"Он двигался вместе с С-130 (каким бы быстрым он ни был), а затем улетел в небо над Мексиканским заливом", — сообщила она.

Пользователи сети после этого начали шутить о том, что это было НЛО, экспериментальный самолет нацистской Германии Ho-229 или крупная птица. Другие же начали всерьез задумываться о том, не был ли это какой-то китайский дрон.

Впрочем, фанат авиации CinderFella отметил, что Университет Майями при поддержке NASA уже много лет ведет разработки новейшего летающего аппарата по системе двунаправленного крыла. Работы над этим самолетом начались еще в 2012 году, однако ни одного функционального прототипа показано так и не было. Поскольку Майями находится во Флориде, то он подчеркнул, что было бы логично, если испытания аппарата будут проводить на авиабазе Эглин.

Несмотря на это, в настоящее время нет никаких подтверждений того, что увиденный объект действительно был новейшим американским самолетом, как нет предположений о том, какие у него характеристики и какие функции он должен выполнять.

Как сообщалось ранее, жители ряда областей Украины в ночь на 1 мая увидели в небе яркую вспышку, которая на несколько мгновений осветила небо. По предварительной информации, событие не было связано с боевыми действиями.