Экс-сотрудник Пентагона хотел продать России секреты, но нарвался на агента ФБР: подробности скандала

У подсудимого были долги в размере 237 тысяч долларов

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (подразделение Пентагона) Джаре Себастьян Далк получил приговор по обвинению в попытке передать секретную информацию "российскому агенту". На самом деле тот работал под прикрытием в Федеральном бюро расследований. В качестве наказания суд присудил Далку 21 год тюрьмы.

Как сообщило министерство юстиции США, 24 апреля Далк признал вину по шести пунктам обвинения о попытке передачи секретной информации о национальной обороне. Во время судебного заседания он подтвердил, что понимал, как эти данные могли быть использованы Россией в ущерб США.

Он занимал должность специалиста по безопасности информационных систем с 6 июня 2022 года. 1 июля того же года 31-летний Далк уволился по "семейным обстоятельствам". За время работы он успел распечатать документы под грифом "совершенно секретно". После увольнения он предложил продать их человеку, которого считал российским агентом. Связь с ним он осуществлял через шифрованную электронную почту, рассказал фигурант на суде.

За всю похищенную информацию, которая "будет иметь ценность для России" он хотел получить 85 тысяч долларов. Также он обещал "агенту РФ" дальнейшее сотрудничество. 28 сентября 2022 года в Денвере Далк передал документы "покупателю". Во время этого он и был задержан.

По соглашению о признании вины мужчина признал, что умышленно передавал файлы тайному сотруднику ФБР. Он осознавал, что информация будет использована в ущерб США и в пользу России.

Как сообщал "Телеграф", недавно в Германии задержали двух агентов, работавших на спецслужбы России. Они планировали устроить диверсии на объектах военной инфраструктуры, чтобы помешать военной поддержке Украины.