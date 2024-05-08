Сильная пощечина Кремлю: Великобритания высылает российского атташе и не только, в РФ уже истерика

Он является незаявленным агентом разведки

Великобритания сообщила, что высылает российского атташе по обороне. Также страна решила, что лишит дипломатического статуса некоторые объекты и ограничит продолжительность российских дипломатических виз.

Об этом пишет Reuters. В России долго ждать не стали и глава МИД Мария Захарова заявила, что РФ на это даст адекватный ответ.

"Мы выгоним российского атташе по обороне, который является незаявленным офицером военной разведки. Мы снимем статус дипломатических помещений с нескольких объектов, связанных с Россией, в Великобритании… Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности пребывания российских дипломатов в Великобритании", — заявил британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли в парламенте.

Такое решение связано с обширной агентурной сетью в странах Европы. По словам министра внутренних дел Джеймса Клеверли, акция с агентами напоминает злонамеренную деятельность России по всей Британии и Европе.

В частности, иностранное издание напомнило, что в апреле одному из граждан Британии были предъявлены обвинения в вероятной враждебной государственной деятельности, направленной на пользу России, включая якобы вербовку других лиц для поджога связанной с Украиной коммерческой недвижимости в Лондоне.

Реакция МИД России

"Москва даст адекватный ответ на решение Лондона выслать российского военного атташе", — заявила Мария Захарова в комментарии росСМИ.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ разоблачила сеть агентов 5-й службы ФСБ РФ, которые готовили убийство Президента Украины. Кроме того, враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Были задержаны два полковника УГО.