Все из-за политики: напавший на Фицо объяснил, почему стрелял в словацкого премьера (видео)

Цинтула стрелял из собственного пистолета

Юрай Цинтула, который сегодня, 15 мая, пытался застрелить словацкого премьера Роберта Фицо, объяснил мотивы своего поступка. По словам задержанного нападающего, он категорически не согласен с политикой Фицо и действиями словацкого правительства.

Об этом Цинтула сказал в разлетевшемся сетью видео. На нем задержанный отвечает на вопросы в отделении полиции.

"Не согласен с политикой власти", — отметил задержанный и спросил в ответ, почему ликвидируют независимые словацкие СМИ.

Отметим, что 71-летний стрелок был задержан сразу после нападения на Фицо. Ранее мы сообщали, что Цинтула — сторонник оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия". В премьера он стрелял из легально приобретенного короткоствольного пистолета.

Задержание Юрая Цинтулы

Ныне известно, что Роберт Фицо после нападения находится в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое. Врачи борются за жизнь премьера, сейчас идет операция.

По словам министра труда Словакии Эрика Томаша, операция продлится дольше, чем ожидалось, поскольку пуля зацепила несколько органов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о нападающем на премьера Словакии Фицо. Юрай Цинтула оказался поэтом и писателем.