"Не стреляйте эрцгерцогов на Балканах": в сети отреагировали после покушения на словацкого друга Путина Фицо

Что в сети говорят о покушении на Роберта Фицо

После покушения на премьер-министра Словакии Роберто Фицо в сети появилась волна мемов и предостережений. Вспомнили и давние дела, которые касались как украинских, так и иностранных политиков.

"Телеграф" собрал реакцию сети на попытку застрелить иностранного политика. Напомним, что Роберт Фицо всегда отличался пророссийской позицией, был против вступления Украины в НАТО и не считал Владимира Путина агрессором.

Так, в сети вспомнили, как бывший президент Украины Петр Порошенко стрелял снайперской винтовки и пошутили, что "в Фицо попал снайпер с украинской стороны границы". А российские заявления про "украинский след" высмеяли картинкой из мультика, в котором казаки стреляли солью.

Также вспомнили и "яичное покушение" на беглого украинского президента Виктора Януковича. В сентябре 2004 года в Ивано-Франковске студент первого курса бросил яйцо в тогда еще премьер-министра Януковича. Политик якобы временно потерял сознание, а охрана выводила его под руки примерно так же, как сегодня охрана тянула Фицо. Позже представители Януковича заявили о предполагаемой "черепно-мозговой травме", связанной с попаданием "тяжелого тупого предмета".

На фоне того, что раненый Роберт Фицо не отличался проукраинской позицией, в сети вспомнили еще одного друга Путина. Речь о Викторе Орбане, который систематически выступает против помощи Украине. Припомнили и убийство наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, которое стало пусковым крючком Первой мировой. Покушение на Фицо сравнивают именно с ним.

"Покушение на Фицо — это настоящий выстрел в Сараево. Дальше может быть всё что угодно, вплоть до ядерной эскалации", — пишут в сети.

Не обошлось и без шуток про вчерашний концерт госсекретаря США Энтони Блинкена.

Напомним, что днем 15 мая после выездного заседания парламента в Роберто Фицо выстрелили несколько раз на улице. Его в тяжелом состоянии и с ранениями конечностей и живота доставили в больницу на вертолете. По предварительным данным, в премьер-министра Словакии стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он открыто высказывался в сети против политика.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какими антиукраинскими высказываниями отличился Роберт Фицо. Он много раз говорил о войне и далеко не всегда в пользу Украины.